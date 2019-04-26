بايدن يترشح للرئاسة وترامب يرد: مرحباً بك جو النائم

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

لم يمرّ إعلان نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، ترشحه للرئاسة مرور الكرام على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي حذر السياسي المخضرم من أن المنافسة التمهيدية داخل حزبه الديمقراطي «سوف تكون بغيضة».

وكتب ترامب على «تويتر» أمس: «مرحباً بك في السباق جو النائم». وعادة ما يطلق الجمهوري ترامب على خصومه ألقاباً غير مستحبة.

وقال ترامب: «آمل فقط أن يكون لديك الذكاء، الذي طالما كان محل شك، لشن حملة أولية ناجحة. هذه الحملة ستكون بغيضة، حيث ستتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار المريضة والمختلة. ولكن إذا نجحت (في الانتخابات التمهيدية الحزبية)، فسأراك عند بوابة البداية!».

وكان بايدن أعلن عبر «تويتر»، أمس، عن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة عام 2020.

وقال بايدن: «القيم الجوهرية لهذه الأمة، وضعنا في العالم، ديمقراطيتنا الشديدة، كل شيء صنع أميركا. أميركا على المحك. لهذا السبب أعلن ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة». ونشر مقطع فيديو يعلن فيه الديمقراطي المخضرم ترشحه أمام الناخبين الأميركيين.

وانتقدت رسالة بايدن موقف ترامب إزاء تفوق البيض، مستشهداً بردّه المثير للجدل على مسيرة «توحيد اليمين» عام 2017 والاحتجاجات المضادة في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا، عندما قال ترامب إن هناك «أشخاصاً جيدين للغاية في كلا الجانبين».

ويقول بايدن: «نحن في معركة من أجل روح هذه الأمة»، مشيراً إلى فترة الرئاسة الأولى لترامب بأنها «فترة بغيضة».