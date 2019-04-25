مقتل 17 في انفجار بمدينة جسر الشغور السورية

المصدر: عمان - رويترز

قال رجال الإنقاذ وسكان إن 17 شخصاً على الأقل قتلوا، أمس، في انفجار بوسط مدينة جسر الشغور الواقعة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سورية، بعد يوم من ضربات جوية روسية عنيفة. وانهار عدد من المباني جراء الانفجار الذي هز المدينة الواقعة في محافظة إدلب.

وقال رئيس الدفاع المدني في المدينة، أحمد يازجي: «متوقع ارتفاع الضحايا، فالانفجار مجهول المصدر إلى الآن»، مضيفاً أن 27 شخصاً على الأقل أصيبوا، ومعظمهم من المدنيين. وقال رجل إنقاذ إنه لايزال يجري انتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وشهدت محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال سورية تصعيداً في الهجمات من جانب الطائرات الروسية والجيش السوري، حيث أدى القصف إلى فرار الناس من البلدات التي تسيطر عليها المعارضة.