فرنسا: لا نتدخل في شؤون الجزائر

المصدر: الجزائر - وكالات

جددت سفارة فرنسا في الجزائر، أمس، تأكيدها أن فرنسا تحترم سيادة الجزائر وسيادة شعبها الصديق.

وقالت السفارة في بيان، أمس، إنها «لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وليست لديها أي نية في ذلك».

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، اتهم في وقت سابق فرنسا بطريقة غير مباشرة بالتدخل في الشأن الجزائري.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن أن «السلطات الفرنسية تدخلت لإطلاق سراح الملياردير الجزائري يسعد ربراب، باعتباره من أبرز المقربين لقصر الإليزيه».

وحظي ربراب باستقبال كبير من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نوفمبر الماضي، خلال إطلاقه استثمارات ضخمة في مجالات مختلفة في فرنسا.