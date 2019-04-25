تونس بلا قطارات ليومين بسبب إضراب السكك الحديدية

المصدر: تونس ــ د.ب.أ

دخل موظفو شركة السكك الحديدية في تونس، أمس، في إضراب يستمر حتى اليوم في كل أنحاء البلاد، ما أدى إلى تعطل عمليات التنقل بين المدن. وتوقفت حركة سير القطارات بالكامل، منذ صباح أمس، في المحطة المركزية بالعاصمة، وجميع المحطات في بقية المدن التونسية، بينما تقطعت السبل بالعمال والمسافرين المتنقلين بين المدن. وتحتج نقابة السكك الحديدية ضد تعطيل خط حيوي منذ 2012 يربط بين مدن صفاقس وقفصة وتوزر في الجنوب. وينقل الخط مادة الفوسفات من الحوض المنجمي في قفصة إلى المجمع الكيميائي بصفاقس، لكن السلطات اضطرت لغلقه منذ عام 2012، بسبب الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية، ويجري نقل الفوسفات منذ ذلك الحين عبر الشاحنات، ما تسبب في خسائر للسكك الحديدة تفوق 470 مليون دينار.