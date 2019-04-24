السعودية: تنفيذ أحكام الإعدام في 37 إرهابياً

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية بعد إدانتهم بالإرهاب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تبنى الجناة الفكر الإرهابي المتطرف وشكّلوا خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالأمن الاجتماعي. وأصدرت وزارة الداخلية أمس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كل من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير، لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف.