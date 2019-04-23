داود أوغلو ينتقد تحالف أردوغان مع القوميين

المصدر: أنقرة – أ.ف.ب

قال رئيس وزراء تركيا السابق، أحمد داود أوغلو، أمس، إن التحالف بين حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية أضر بالحزب، وذلك في بيان ينتقد سياسات الحزب بعد الانتخابات المحلية، التي جرت الشهر الماضي.

وأضاف داود أوغلو في بيان مكتوب «تظهر نتائج الانتخابات أن سياسات التحالف أضرت بحزبنا سواء على مستوى الأصوات أو كيان الحزب».

ويتمتع داود أوغلو بمكانة بارزة في الحزب، وتولى رئاسة الحكومة بين 2014 و2016 قبل أن تدب الخلافات بينه وبين أردوغان.

وخسر حزب العدالة والتنمية السيطرة على العاصمة أنقرة وإسطنبول أكبر مدن البلاد في الانتخابات التي جرت يوم 31 مارس الماضي.

وتكهنت وسائل الإعلام مراراً خلال السنوات القليلة الماضية بانشقاق سياسيين بارزين، مثل داود أوغلو، عن حزب العدالة والتنمية لتأسيس حزب سياسي جديد.

لكن لم يحدث تطور كهذا، ولم يُشر داود أوغلو في البيان إلى أي احتمال لتشكيل حزب جديد، بل شدد على الحاجة للإصلاح داخل الحزب.