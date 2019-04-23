3000 نازح غادروا مخيم الركبان إلى وسط سورية

المصدر: دمشق – د.ب.أ

غادر أكثر من 3000 نازح مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية، وتوجهوا إلى مدينة حمص وسط سورية.

وقال مصدر في محافظة حمص: «وصل (أمس) إلى معبر جليغم في ريف حمص الشرقي أكثر من 3000 شخص، وقد جهزت المحافظة لهم حافلات لنقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في مدينة حمص لحين نقلهم إلى بلداتهم وقراهم».

وأضاف المصدر: «غادر نحو 7000 شخص منذ نحو شهر مخيم الركبان، رغم منع القوات الأميركية الموجودة في قاعدة التنف الأهالي من المغادرة، والتوجه إلى محافظة حمص رغم الظروف الانسانية السيئة».

وأكد مصدر في المجلس المحلي لمخيم الركبان أنه «يعيش في المخيم حالياً أكثر من 50 ألف شخص وسط أوضاع إنسانية سيئة للغاية».