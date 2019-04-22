هجمات سريلانكا.. ارتفاع أعداد الضحايا إلى 290 قتيلا واعتقال 24 شخصا على صلة بالتفجيرات

المصدر: كولومبو-د ب ا

ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة الهجمات التي ضربت سيرلانكا يوم أمس إلى 290 قتيلا على الأقل، فيما قال مسؤولون إن السلطات ألقت القبض على 24 شخصا على صلة بالتفجيرات.

وفي وقت أكد فيه المحققون أن انتحاريين نفذوا ست من الهجمات، قال المحلل الحكومي "ان ويليانجا" للصحفيين إن انتحاريين قاموا بتنفيذ ثلاث هجمات على الكنائس وثلاث أخرى استهدفت فنادق في العاصمة.

وتحقق إدارة المحللين الحكوميين التابعة لوزارة الدفاع في ما إذا كان انتحاريان قاما بتنفيذ إحدى الهجمات التي استهدفت فندقا، مما يعني أن سبعة انتحاريين نفذوا الهجمات.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكارا إن إدارة التحقيقات الجنائية تقوم بالتحقيق مع الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، وجميعهم مواطنين من سريلانكا.

وقد ارتفعت حصيلة الضحايا خلال الليل بعد وفاة عدد من الضحايا في المستشفى والعثور على عدة جثث أخرى.

من جهة ثانية قالت وزارة الإعلام إن السلطات السيرلانكية أمرت بفرض حظر تجول في العاصمة كولومبو ليوم ثان من الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين (1430 بتوقيت جرينتش) إلى الرابعة فجرا غدا الثلاثاء (2230 بتوقيت جرينتش).

وتجري قوات الأمن عمليات تفتيش في أنحاء متفرقة على مستوى البلاد للبحث عمن يقفون وراء تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.