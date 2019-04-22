ملك البحرين يأمر بتثبيت جنسية 551 محكوماً

المصدر: المنامة - وكالات

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، أمراً بتثبيت جنسية 551 محكوماً، صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء «تطبيقاً لما نصت عليه المادة 24 مكرر، من القانون رقم 58 لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».

وأضافت: «يأتي الأمر السامي استكمالاً لما نصت عليه المادة المذكورة، من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة الملك».

وكان ملك البحرين قد أصدر توجيهات للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية، بأن «يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة».