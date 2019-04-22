تهديدات بالقتل لمسؤول التحقيق في الفساد

المصدر: الخرطوم - وكالات

كشفت وسائل إعلام سودانية، أمس، عن تلقي وكيل النيابة المكلف التحقيق في ملفات فساد الرئيس المعزول، عمر البشير، تهديدات بالقتل. وقالت صحيفة «السوداني»، نقلاً عما وصفته بمصدر موثوق، إن وكيل النيابة المكلف التحقيق في فساد نظام البشير، معتصم عبدالله محمود، تلقى تهديدات بالقتل من قبل رموز النظام السابق. ونقلت صحيفة «التيار» السودانية أن النيابة خاطبت الجهات التي تتحفظ على البشير للمثول أمامها، والتحقيق معه بشكل عاجل في بلاغات تتعلق بغسل الأموال وحيازة مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي، وأوضحت أنها ستتولى فقط قضايا الفساد المالي في مواجهة البشير.