السعودية: إحباط عمل إرهابي شمال الرياض

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت السعودية، أمس، إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، شمال العاصمة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث الزلفي.

وأشار إلى أن مجموعة إرهابية «هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً، وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حالياً العلاج اللازم».