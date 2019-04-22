سلاح الجو الليبي يشنّ غارات على مواقع الميليشيات في طرابلس

المصدر: طرابلس - وكالات

شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي غارات على مواقع للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. وأحصى سكان هجمات صاروخية عدة، أصابت إحداها معسكراً حربياً لميليشيات طرابلس في منطقة السبع، جنوبي العاصمة.

وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي، إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس، بعد تعرض العاصمة لغارة جوية.

وقال المطار على موقعه الإلكتروني «لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار، من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني، لحين إشعار آخر». وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال في وقت سابق، إن الميليشيات تنفذ غارات على أهداف مدنية في طرابلس.