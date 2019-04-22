وفد سوداني إلى أميركا لبحث رفع الخرطوم من «قائمة الإرهاب»

المصدر: الخرطوم - رويترز

ذكرت وكالة السودان للأنباء، أمس، أن وفداً سودانياً سيزور الولايات المتحدة قريباً، لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، قوله «سيسافر الوفد هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة، لمناقشة أمر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب». ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، قبل أن تتغير قيادة وسياسات الدولة ويسلم الجيش السلطة.