قمة بغداد البرلمانية تؤكد دعم أمن واستقرار العراق والمنطقة

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أكدت قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار، أمس، دعم أمن واستقرار العراق، لأنه ضروري لاستقرار المنطقة.

وفي بيان ختامي، شدد المشاركون في القمة التي عقدت تحت شعار «العراق.. استقرار وتنمية»، على ضرورة «استقرار العراق والحفاظ على وحدة أراضيه ووحدة نسيجه الاجتماعي، بعد أن تحقق نصره الكبير على تنظيم داعش الإرهابي».

واعتبر البيان أن «استقرار العراق ضروري في استقرار المنطقة، ويسهم في عودته بكلِّ ثُقلهِ السياسي والاقتصادي وموارده البشرية الخلَّاقة إلى محيطه العربي والإقليمي، ليكون نقطة جذب والتقاء، مثلما أكدت سياسته المُعلنة برلمانيّاً وحكوميّاً في الحفاظ على علاقات الجوار بمسافة واحدة مع الجميع، ومن دون التدخل في شؤونه الداخلية».