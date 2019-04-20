المجلس العسكري يعفي وزير الخارجية بالوكالة من منصبه

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، قراراً أعفى بموجبه وزير الخارجية المكلف من مهامه كوكيل لوزارة الخارجية، بدرالدين عبدالله محمد أحمد. ورداً على أسئلة الصحافيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، قال الناطق الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، إن وزارة الخارجية أصدرت بياناً صحافياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد، دون التشاور مع المجلس ودون علمه. وقال كباشي إن البيان، الذي أصدرته الخارجية، تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي، خصوصاً أنه استند إلى تقارير صحافية، تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.