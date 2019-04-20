غارات إسرائيلية وقصف من الدبابات على موقعين لـ «حماس» في غزة

المصدر: القدس - أ.ف.ب

شنّ الجيش الإسرائيلي، عصر أمس، غارات جوية وقصَفاً بمدفعية الدبابات على قطاع غزة، فيما قال إنه رد على إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني الحدودي، دون تسجيل إصابات في الجانبين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان «إن طائرة إسرائيلية أغارت على موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس وسط قطاع غزة».

وأضاف «كما قامت دبابة بقصف الموقعين، وذلك رداً على تعرض قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني الحدودي مع القطاع. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا».

ومن ناحية أخرى، قال مصدر أمني في قطاع غزة، إن الغارات والقصف استهدفت «ثلاث نقاط رصد للمقاومة للضبط الميداني التابعة لـ(حماس) شرق البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت نقطة لحماة الثغور شرق قرية حجر الديك جنوب مدينة غزة، ونقطة للضبط الميداني شرق حي الزيتون شرق غزة».

وأضاف المصدر الأمني أنه «لم يبلغ عن إصابات».