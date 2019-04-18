المعارضة تفوز برئاسة بلدية إسطنبول

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

قال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الهيئة الانتخابية أعلنت، أمس، فوز مرشحه، أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول. وسلمت الهيئة الانتخابية العليا إمام أوغلو هذه الوثيقة، على الرغم من الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطالباً بإجراء اقتراع جديد، معتبراً أن الانتخابات، التي جرت في 31 مارس الماضي، شهدت «مخالفات». وتجمع العشرات لتوجيه التحية إلى إمام أوغلو، لدى وصوله إلى مكاتب الهيئة الانتخابية العليا في المجمع الذي يضم قصر العدل في إسطنبول.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري، انجين التاي، من شرفة قصر العدل، إن «أكرم إمام أوغلو حصل على الوثيقة التي تؤكد فوزه، سنتوجه الآن جميعاً إلى مقر البلدية».