مسؤول: أميركا لن ترفع السودان من قائمة الإرهاب قبل تسليم الجيش للسلطة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، إن الولايات المتحدة لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، قبل أن تتغير قيادة وسياسات الدولة، ويسلم الجيش السلطة.

وأضاف المسؤول لـ«رويترز»: «سنكون مستعدين للنظر في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذا حدث تغيير جوهري في قيادة البلاد وسياساتها».

وعلقت إدارة الرئيس، دونالد ترامب، المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان بعدما أطاح الجيش بالرئيس، عمر البشير، الأسبوع الماضي، وأعلن أنه سيشرف على فترة انتقالية مدتها عامان تليها انتخابات.

وقال المسؤول «من المهم احترام إرادة الشعب، والسماح بانتقال سلمي للسلطة»، وأضاف أن رفع التصنيف في الوقت الحالي «مستبعد»، وأن القيود لاتزال قائمة.

وقال رئيس مجلس الأعمال الأميركي السوداني، إيهاب عثمان، إن من الضروري أن تواصل الولايات المتحدة وحليفتاها بريطانيا وفرنسا، الضغط على الجيش.

وأضاف في مقابلة مع «رويترز» أنه ينبغي للولايات المتحدة أيضاً المساعدة في إعادة بناء اقتصاد السودان بدعم إعفائه من ديون، بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي يساندها البنك الدولي.