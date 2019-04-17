السعودية تجدّد تأييدها لـ «اختيار الشعب السوداني»

المصدر: الرياض - وكالات

جدَّد مجلس الوزراء السعودي، أمس، تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، مؤكداً دعمه للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وقال وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانٍ، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: «إن المجلس جدَّد تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصبّ في مصلحة الشعب السوداني الشقيق».

وأضاف «إنّ توجيهات صدرت من خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة، بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني».

وأوضح أن المساعدات «تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، تأكيداً على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كل الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان».