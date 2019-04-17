مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف فوري للنار في ليبيا

المصدر: الأمم المتحدة - أ.ف.ب

يدعو مشروع قرار عرضته بريطانيا على مجلس الأمن الدولي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، بعدما أطلق الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوماً على طرابلس.

وينص المشروع على أن مجلس الأمن «يطالب جميع الفرقاء الليبيين بوقف التصعيد فوراً، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا».

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيعقد جلسة مناقشة أولى للمشروع الذي وزّعته بريطانيا ليل الإثنين.

ولم يتّضح متى سيصوّت المجلس على المشروع.

والقرارات التي يتبنّاها المجلس ملزمة قانوناً.