«النواب» المصري يصوت على تعديلات الدستور اليوم

المصدر: القاهرة ــ رويترز

أعلن مجلس النواب المصري، أنه سيصوت، اليوم، على التعديلات الدستورية الجديدة، وذكرت «رويترز» أنه وفقاً لنصوص تبدو نهائية للتعديلات، تستمر فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحالية، سنتين إضافيتين، ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

وطبقاً للدستور الساري حالياً، تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022، وقال التلفزيون الرسمي، مساء أول من أمس، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت على التعديل.

وإذا وافق مجلس النواب على التعديلات سيجري استفتاء الناخبين عليها في موعد يحدد لاحقاً، وقد أضافت التعديلات للقوات المسلحة مهمة «صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها»، كما ستشغل المرأة ربع مقاعد مجلس النواب على الأقل، واستحدثت التعديلات غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، عدد أعضائها 180 عضواً، يعين رئيس الدولة 60 منهم، وسيكون المجلس استشارياً.