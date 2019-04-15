دمبلاب مديراً لـ «الأمن والمخابرات» السوداني

المصدر: الخرطوم - وكالات

عُيّن، أمس، بصورة رسمية، أبوبكر دمبلاب مديراً لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، بعدما تمت ترقيته إلى فريق أول. ويأتي تعيين دمبلاب بدلاً من صلاح عبدالله قوش، الذي تقدم باستقالته فور تعيين الفريق عبدالفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد منذ إزاحة الرئيس عمر البشير. ودمبلاب خريج الكلية الحربية السودانية عام 1982، وشغل مناصب عدة، منها مدير مكتب مستشار الأمن القومي ومدير إدارة التأمين بوزارة الخارجية. كما عمل قنصلاً بالسفارة السودانية بالقاهرة. وفي جهاز الأمن والمخابرات السوداني، عمل دمبلاب مديراً لإدارة العمليات، ثم مديراً لإدارة المخابرات الخارجية، ثم مديراً للقطاع السيادي بالاستراتيجية، كما شغل منصب مدير هيئة الإدارة بجهاز الأمن والمخابرات.