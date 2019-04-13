المجلس العسكري السوداني : حكومة مدنية وفترة انتقالية مدتها عامان

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت، أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها.

وأضاف الفريق البرهان، خلال خطاب بثه التلفزيون السوداني، أن الفترة الانتقالية مدتها عامان.

وحيا "الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة"، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية.

كما أعلن البرهان: إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية.

وقال: نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.