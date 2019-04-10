سفارات غربية تطالب بتقديم خطة للانتقال السياسي

المصدر: الخرطوم - أ.ف.ب

اعتبرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، أمس، أنه آن الأوان للسلطات السودانية لكي تعرض «خطة انتقال سياسي تحظى بصدقية»، في مواجهة التظاهرات ضد النظام التي تشهدها البلاد منذ أشهر.

وقالت سفارات الدول الثلاث، في بيان مشترك نشر في الخرطوم: «لقد آن الأوان للسلطات السودانية، لكي ترد على هذه المطالب الشعبية بطريقة جدية، وتحظى بصدقية».

وأضافت أنه يجب على السلطة أن تضع «خطة انتقال سياسي تحظى بصدقية».

ودعت الدول الثلاث، أيضاً، السلطات إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، ووقف استخدام العنف ضد «متظاهرين مسالمين».

وأضافت أن «الشعب السوداني يطالب بانتقال إلى نظام سياسي، يكون شاملاً كل الأطراف»، مبدية استعدادها لدعم مثل هذه العملية السياسية، والإسهام في حل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.