الأمم المتحدة عازمة على عقد المؤتمر الوطني الليبي

المصدر: طرابلس - رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس، إنه سيعمل على عقد مؤتمر وطني، كان من المقرر أن يبدأ الأحد، وإنه سيفعل ذلك عندما تتوافر الظروف اللازمة لنجاحه.

وكانت الأمم المتحدة تعتزم عقد مؤتمر في بلدة غدامس بجنوب غرب ليبيا، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل، لبحث إجراء انتخابات كمخرج من الصراع الذي تشهده البلاد منذ ثماني سنوات.

وعلى الرغم من أن بيان سلامة لم يقل صراحة إن المؤتمر تأجل، فمن غير المرجح - على ما يبدو - عقده بموعده، في ضوء المعركة الجارية بشأن طرابلس.

وقال سلامة في البيان «سأعمل بكل ما أوتيت من قوة على عقد الملتقى الوطني الليبي، وبأسرع وقت ممكن».

ومن المقرر أن يعاد فتح مطار طرابلس أمام الرحلات الليلية فقط، بعد أن كان تعرض لغارة جوية أغلقته، في حين تواصلت المعارك جنوب العاصمة.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوة، إن سلطة الطيران المدني قررت «استئناف الرحلات الليلية فقط، حتى إشعار آخر».

وتُواصل قوّات الجيش هجومها باتجاه طرابلس، وسط معارك عنيفة.

وبعد ليلة هادئة إلى حدٍ ما، استؤنفت المعارك، صباح أمس جنوب العاصمة، في جسر بن غشير، ووادي الربيع، بحسب مصدر أمني في طرابلس.