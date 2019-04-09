القذافي خبأ ملايين الدولارات قبل اغتياله بأيام

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت تقارير صحافية أن الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، خبأ ملايين الدولارات في مكان ربما لا يخطر على بال الكثيرين، وفق ما كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس.

وتحدثت التقارير عن اكتشاف ما يقدر بنحو 30 مليون دولار أميركي، في منزل يعود إلى رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما.

ووفقاً لـ«التايمز» فقد تم نقل هذه الأموال، أخيراً، من منزل زوما بمدينة نكاندلا، شرق جنوب إفريقيا، إلى مملكة إسواتيني القريبة، والتي كانت تعرف سابقاً باسم «سوازيلاند».

ويُقال إن القذافي قام بتحويل الأموال إلى زوما لحفظها، وذلك قبل وقت قصير من مقتله على أيدي مسلحين في أكتوبر 2011، إثر انتفاضة شعبية في ليبيا.

وأنكر زوما (76 عاماً) أي معرفة له بأموال القذافي، المحتجزة في جنوب إفريقيا، بحسب الصحيفة.

وبعد مقتل القذافي، شرعت الحكومات الليبية المتعاقبة في بذل الجهود لاستعادة الأموال الموجودة في الخارج، لكن هذه الجهود تواجه عدداً من العراقيل، بسبب حالة الفوضى التي لاتزال تعيشها ليبيا منذ عام 2011.

وطلبت ليبيا من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أكثر من مرة، المساعدة في استرداد الأموال الليبية.