رئيس حزب معارض بالسودان يدعو إلى مائدة مستديرة

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

دعا رئيس الجبهة الوطنية للتغيير (تحالف حزبي معارض)، غازي صلاح الدين، أول من أمس، القوى السياسية المعارضة والمؤيدة للحكومة في الخرطوم، إلى التوافق بشكل عاجل على اجتماع مائدة مستديرة، تشارك فيه جميع القوى السياسية، بما فيها قوى الحراك السياسي، للخروج بمبادرة متكاملة تجنب البلاد خطر الوقوع في الحرب الأهلية.

واقترح صلاح الدين، الذي كان وزيراً الإعلام والاتصالات ومستشاراً للرئيس السوداني عمر البشير، في تعميم صحافي صدر أمس، أن تقوم تلك القوى المختلفة بالاتفاق على الأهداف والأجندة، وطرق العمل الخاصة باجتماع المائدة المستديرة، بما يحوّل المقترح الابتدائي إلى مبادرة متكاملة، ترفع ظل الحرب الأهلية المخيمة على البلاد.