«التحالف» ينفي مزاعم سوقتها ميليشيات الحوثي

المصدر: عدن - وكالات

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الانفجار الذي وقع شرقي صنعاء، أمس الأحد، ناجم عن انفجار في معمل حوثي لصناعة السلاح والمتفجرات، نافياً صحة ادعاءات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، حول هذا الانفجار.

وقال المالكي لـ«سكاي نيوز عربية»: «إن ما تسوق له الميليشيات الحوثية من خلال وسائل الإعلام التابعة أو الموالية لها، هي ادعاءات عارية من الصحة»، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة تنفي أن يكون هناك أي استهداف داخل العاصمة صنعاء، أو أن تكون هناك أي عمليات عسكرية في المدينة أمس الأحد.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية مستمرة في كافة الأراضي اليمنية، لتحريرها من قبضة الميليشيات، لافتاً إلى أن الجبهة القريبة من صنعاء، والتي تجري فيها عمليات عسكرية للجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف، هي جبهة نهم.