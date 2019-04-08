حجب مواقع التواصل الاجتماعي وانقطاع الكهرباء

المصدر: الخرطوم – وكالات

حجبت الحكومة السودانية، أمس، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في خطوة تعد الثانية من نوعها منذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر الماضي.

وفشل السودانيون، ظهر أمس، في التواصل عبر مواقع «واتس أب» و«فيس بوك» و«تويتر»، بسبب حجبها، ولجأ كثيرون لخدمات كسر الحظر الموجودة بالجوالات الحديثة.

وكانت الحكومة حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في المرة الأولى لنحو شهرين مع اندلاع التظاهرات في عدد من مدن السودان في 19 ديسمبر الماضي.

من جهة أخرى، اعتقلت السلطات الأمنية، أمس، مدير تحرير صحيفة «الصيحة» السودانية أبوعبيدة عبدالله من مقر الصحيفة في الخرطوم. يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء عن انقطاع كامل للكهرباء في البلاد، أمس.

ولم تقدم الوزارة تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: «بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة».