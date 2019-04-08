الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة في طرابلس

المصدر: طرابلس - وكالات

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل الأطراف العسكرية الموجودة في طرابلس للالتزام بهدنة إنسانية لإجلاء الجرحى والمدنيين.

وقالت البعثة في بيان: «ندعو جميع الأطراف العسكرية الموجودة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة الرابعة والسادسة (من بعد ظهر أمس)، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي».

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، التابعة لحكومة الوفاق، مقتل 21 شخصاً وإصابة 27 جريحاً جراء الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.