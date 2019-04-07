ميليشيات الحوثي تقتحم مدرسة في «إب» لتجنيد الطلاب

المصدر: إب – وكالات

اقتحمت عناصر مسلحة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مدرسة الشعب بقرية حفاف بمديرية النادرة في محافظة إب اليمنية، بغرض تحشيد مقاتلين من الطلاب إلى الجبهات.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن طقماً مسلحاً على متنه عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية الحوثية، قاموا بإخراج جميع الطلاب للاستماع لمحاضرة في التحشيد للقتال في الجبهات.

وأفاد المصدر بأن المسلحين الحوثيين حاولوا اختطاف أربعة طلاب من المرحلة الإعدادية، إلا أن اساتذة المدرسة حالوا دون ذلك، ما اضطر المسلحين للمغادرة تحت تهديد ووعيد بعودتهم للمدرسة في وقت لاحق.

وتأتي هذه التطورات بعد اقتراب الجيش اليمني من إحدى جبال المنطقة، التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية الحوثية.