بدعم جوي أميركي.. إحباط هرب سجناء «دواعش» في سورية

المصدر: عن «سكاي نيوز»

تمكنت قوات سورية الديمقراطية (قسد) من التصدي بنجاح لحادث في مركز اعتقال شمال شرق سورية، وصفه نشطاء بأنه محاولة للهرب من السجن، قام بها معتقلون من «داعش».

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد «داعش» العقيد سكوت رولنسون، أمس، إن قوات سورية الديمقراطية تمكنت من السيطرة على المعتقلين، بعد تعاملها «بسلام» مع الحادث الذي وقع يوم الجمعة.

وأشار رولنسون إلى أن قوات التحالف قدمت الدعم لقوات سورية الديمقراطية بالمراقبة الجوية، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشييتدبرس».

وفي سياق متصل، أفاد نشطاء، بينهم «مركز معلومات روغافا»، بأن معتقلين من تنظيم «داعش» في بلدة ديريك حاولوا الفرار.