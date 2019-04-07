البشير: الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة

المصدر: الخرطوم - وكالات

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء أول من أمس، إن الحوار هو الوسيلة الأسرع والأرخص والوحيدة للوصول إلى خيارات يرضى عنها أهل السودان. ودعا البشير الشعب السوداني لاختيار قياداته عبر الانتخابات، لأنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة، على حد قوله.

وأشار الرئيس السوداني خلال كلمة ألقاها أمام اللجنة التنسيقية للحوار الوطني، عشية التظاهرة المليونية في ذكرى «6 أبريل»، إلى أن البداية ستكون بقانون الانتخابات، لأنه يعد معبراً عن إجماع أهل السودان، مؤكداً الاستعداد لفتح باب الحوار حول أيّ قضايا موضوعية يتم الاتفاق حولها.

وأوضح أن حالة الطوارئ فُرضت لأجل قضايا تواجه الاقتصاد، كالتهريب والمضاربات التي أحدثت تشوهات في ممارسة العملية الاقتصادية، إلى جانب التواصل مع الخارج لتقديم دعم للاقتصاد.

وأشار البشير إلى أن اللجنة ستعمل على وضع مسودة تقدم للهيئة التشريعية، حسب مخرجات الحوار لإجازة الدستور الدائم للبلاد.