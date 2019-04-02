الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في حجة

المصدر: حجة - وكالات

سيطرت قوات الجيش اليمني، على مواقع جديدة في محافظة حجة شمالي غرب البلاد، حيث نجحت في تحرير قرية "الطينة" غرب منطقة بني حسن في مديرية عبس.

ودارت مواجهات بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وواصل الجيش تقدمه باتجاه مزارع الجر في المديرية ذاتها، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات، بالإضافة إلى أسر اثنين آخرين، واستعادة طقمين قتاليين.

وكانت قوات الجيش اليمني، أطلقت الخميس الماضي، عملية عسكرية واسعة، حررت خلالها عدداً من القرى في مديرية عبس، بالإضافة إلى تمكنها من قطع الخط الدولي المؤدي إلى "عبس شفر"، وتكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأروح والعتاد.