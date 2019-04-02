الليرة التركية تنتعش

المصدر: إسطنبول - رويترز

ارتفعت الليرة التركية، أمس، لتعوض خسائرها السابقة، بعد أن فقد حزب الرئيس، رجب طيب أردوغان، (العدالة والتنمية) سيطرته على العاصمة أنقرة في الانتخابات المحلية، وبدا متأخراً في إسطنبول، كبرى المدن التركية، مع استمرار فرز الأصوات.

وكانت الليرة، أمس، عند 5.5290 مقابل الدولار الأميركي، في سعر أقوى من إغلاق الجمعة البالغ 5.5550، وكانت العملة ضعفت إلى 5.7001 في المعاملات المبكرة.

وهوت الليرة نحو 30% أمام الدولار، في خضم أزمة للعملة العام الماضي. وفي تكرار لأزمة الثقة تلك، شهدت العملة التركية تقلبات حادة في جلسات التداول الست الأخيرة، مع إطلاق الحكومة والبنك المركزي سلسلة إجراءات دعم مؤقتة.

وألقى الركود الاقتصادي التركي بظلاله على توجهات الناخبين.