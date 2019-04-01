حاكم الفجيرة يلتقي أمير الكويت وغوتيريس على هامش القمة العربية

المصدر: تونس - وام

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على هامش القمة العربية في تونس، أمس، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واستعرض صاحب السمو حاكم الفجيرة وأمير الكويت، خلال اللقاء، الموضوعات التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة، حيث أعربا عن ثقتهما بصدور قرارات وتوصيات إيجابية عن القمة.

كما التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي شارك في أعمال القمة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والأمين العام للأمم المتحدة، بحسن التنظيم وإدارة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، لأعمال القمة.