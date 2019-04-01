غوتيريس: العرب قاموا بجهود كبيرة لمحاربة الإرهاب

المصدر: تونس - وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن المنطقة العربية وشعوبها قاموا بجهود كبيرة لمحاربة الإرهاب، ودفعوا ثمناً باهظاً لذلك.

وأكد لدى كلمته، أمس، بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الـ30 للقمة العربية المنعقدة بالعاصمة التونسية، أن المدن العربية ساعدت اللاجئين في الوقت الذي كانت فيه الحدود تغلق أمام وجوههم.

وشدد غوتيريس على ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف: «نعمل على إنهاء مشكلات الشعب اليمني عبر اتفاق استوكهولم».

وحول سورية، قال إن «أي حل للأزمة السورية يجب أن يشتمل على ضمانات للسيادة الإقليمية لكل الأراضي السورية بما فيها الجولان المحتل».

وقال إنه يرحب بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر، يهدئ مخاوف الشعب، فيما أشار إلى أن «الدعوة إلى مؤتمر وطني مؤشر إيجابي لمسار الحل في ليبيا».