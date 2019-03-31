غوتيريس يشارك في القمة ويحضر اجتماعاً للجنة الرباعية حول ليبيا

المصدر: تونس - د.ب.أ

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تونس، ظهر أمس، للمشاركة في القمة العربية، التي ستنطلق اليوم.

ومن المقرر أن يلقي غوتيريس خطاباً خلال القمة، كما سيحضر اجتماعاً للجنة الرباعية حول ليبيا والتي تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. كما سينضم للأمين العام في الاجتماع ممثله الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأولوية الرئيسة للأمين العام أثناء الزيارة ستكون ليبيا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة بتونس بأن برنامج زيارة غوتيريس إلى تونس يشمل لقاء مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وكبار مسؤولي الحكومة.

كما سيلتقي طلاباً جامعيين لبحث دور الشباب المهم في الحوارات.