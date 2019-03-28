سلمان يؤكد حرص السعودية على أمن واستقرار ليبيا

المصدر: عواصم - وكالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض، قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أمس، حيث أكد الملك سلمان، خلال استقباله حفتر، حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، متمنياً للشعب الليبي التقدم والازدهار.

كما بحث العاهل السعودي مع ضيفه مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش لن يسمح بتكوّن حزب مسلح كـ«حزب الله» في ليبيا.

وقال المسماري في كلمته، خلال اجتماعات الجيش مع وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة في شرق البلاد، أول من أمس: «الجيش لن يرضى بحزب مسلح في طرابلس ترعاه الأمم المتحدة»، في إشارة إلى التشكيلات المسلحة في طرابلس التي تسيطر على العاصمة، وتعمل بعثة الأمم المتحدة على إدخالها في حوار سياسي والمشاركة في السلطة.