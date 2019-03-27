صحيفة: «ماي» تحدد موعد استقالتها اليوم

المصدر: لندن - وكالات

ذكرت الافتتاحية السياسية لصحيفة صن البريطانية، أمس، أنه من المتوقع أن تحدد رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، موعد استقالتها عندما تلقي كلمة أمام نواب حزب المحافظين، بعد ظهر اليوم.

وقال المحرر السياسي بصحيفة صن، توم نيوتن دون، في تغريدة على «تويتر»: «التوقعات‭‭ ‬‬بين كبار الشخصيات في حزب المحافظين أن ماي ستنتهز الفرصة، لتحدد موعداً لاستقالتها».

وسعى البرلمان البريطاني، أمس، إلى وضع استراتيجية جديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد تهميشه رئيسة الوزراء، وكان المجلس أقر، مساء أول من أمس، تعديلاً يمنح النواب دوراً أكبر في تحديد مسار «بريكست».