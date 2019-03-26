تظاهرات في سورية ضد الإعلان الأميركي بشأن الجولان

المصدر: دمشق - وكالات

نظم السوريون وقفات احتجاجية واعتصامات في مناطق متفرقة داخل سورية، اليوم الثلاثاء، تنديداً بالإعلان الأميركي حول "سيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة"، وأكد المتظاهرون على هوية "الجولان" الوطنية وعودته للوطن الأم سورية.

وشملت الوقفات الاحتجاجية عدة مناطق في حمص والسويداء ودرعا والحسكة والقامشلي وحماة والقنيطرة وحلب واللاذقية، وبثّ التلفزيون السوري الرسمي مشاهد مباشرة تظهر تجمعات شعبية وإعلامية وحقوقية في دمشق، وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها شعارات عدة بينها "الجولان أرض سورية"، و"لا تنازل لا استسلام".