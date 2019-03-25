ترامب سيعترف اليوم بـ «سيادة» إسرائيل على الجولان

المصدر: القدس - أ.ف.ب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيوقّع قراراً يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان وذلك خلال لقاء سيجمعه برئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم، في واشنطن.

وكتب كاتز، أمس، على موقع «تويتر»: «سيوقع الرئيس ترامب غداً (اليوم)، بحضور رئيس الوزراء نتنياهو، قراراً يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان».

وكان ترامب قد صرح، الخميس، بأنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة ذات الموقع الاستراتيجي، التي احتلتها الدولة العبرية من سورية خلال حرب 1967.

ولم يوضح الرئيس الأميركي ما إذا كان سيفعل ذلك حقاً، أو متى سيتخذ خطوة فعلية تترجم موقفه.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ فترة طويلة، للحصول على هذا الاعتراف، ورأى محللون أن تصريح ترامب عبر «تويتر» هو بمثابة هدية لحملة نتنياهو الانتخابية، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في التاسع من أبريل.

ويخوض نتنياهو معركة صعبة في مواجهة التحالف الوسطي «أبيض وأزرق»، برئاسة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، ووزير المال السابق يئير لابيد.

ودانت سورية ودول أخرى في المنطقة تعهد ترامب، قائلة إنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتبنت فرنسا الموقف ذاته.

وضمت إسرائيل الجولان عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وسبق أن اعترف ترامب، في ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها في مايو 2018.