حريق بالقصر الرئاسي في الخرطوم نتيجة ماس كهربائي

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

قالت الرئاسة السودانية، أمس، إن قوات الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق محدود شب داخل مباني القصر الرئاسي القديم، في قلب العاصمة السودانية الخرطوم.

ولم تشر الرئاسة إلى وقوع أية إصابات، جراء الحادث.

وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية السودانية، محمد محمد صالح، في بيان صحافي، إن الحريق شب في عدد محدود من مكاتب القصر الرئاسي القديم، في الطابق الثاني، نتيجة ماس كهربائي، مشيراً إلى أن معظم مباني القصر القديم غير مستعملة حالياً.

وقال شهود عيان إن ألسنة الدخان تصاعدت - بشكل كثيف - من داخل الجهة الجنوبية للقصر الرئاسي القديم، وعمدت القوات النظامية إلى إغلاق الطرق التي تقود إلى القصر، وتحويل مسار السيارات.