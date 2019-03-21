مؤتمر أممي في أبريل لحل الصراع في ليبيا

المصدر: طرابلس - رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أمس، إن المنظمة الدولية ستعقد مؤتمراً طال انتظاره داخل ليبيا لبحث حل الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام.

وأضاف للصحافيين، في مجمع تابع للأمم المتحدة في طرابلس، إن المؤتمر سيكون مفتوحاً أمام كل الليبيين وسيعقد في مدينة غدامس بجنوب غرب البلاد في الفترة من 14 إلى 16 أبريل.

وقال سلامة للصحافيين إنه يأمل أن يكون المؤتمر فرصة جديدة لاستقرار ليبيا، مضيفاً أن ما يصل إلى 150 مشاركاً سيحضرون.

وأعلن سلامة عن فكرة عقد «مؤتمر وطني» في نوفمبر لتمهيد الطريق أمام الانتخابات.