وزيرة إسرائيلية تروج للانتخابات بعطر «فاشية»

المصدر: القدس المحتلة - أ ف ب

أثارت وزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد بإعلانها عن عطر باسم «فاشية» ضمن حملتها الانتخابية، عاصفة من التعلقيات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسمح السلطات ببث الإعلانات السياسية على شاشات التلفزيون قبل أسبوعين فقط من الانتخابات التي ستجري في التاسع من أبريل المقبل.

لكن الأحزاب استغلت ثغرة في القانون وبدأت بإغراق وسائل التواصل الاجتماعي بالفيديوهات الدعائية ومن المتوقع أن تلعب هذه الوسائل دورا مهما غير مسبوق في الحملة.

وعطر «فاشية» تستخدمه شاكيد هازئة من معارضيها الذين غالبا ما يصفوها ب«الفاشية».

وركزت في مقاطع الفيديو على قضاة المحكمة العليا وعلى صلاحياتهم التي تريد أن تحد منها بعد الانتخابات.

ويحاكي الإعلان دعاية لعطر غالي الثمن.

ونشرت شاكيد مقطع فيديو الاثنين بالأبيض والأسود وكلمة «فاشية» بالانجليزية باللون الخمري.

وتبدا شاكيد برفع خصلة من شعرها بطريقة أنثوية وتتحدث بصوت هامس ومن ثم تدور الكاميرا على جزء من وجهها وهي تضع قرطا ليظهر أصابع يدها مع خاتمين، ثم تقول بصوت خافت بالعبرية «ثورة قضائية».

وفي مقطع آخر، تضع شاكيد معطفا ابيضا فوق ملابسها السوداء وتقول «تضيق النشاطات» بمعنى تضيق الصلاحيات، ومن ثم تظهر وهي تنزل درجا وتضيف «تعين القضاة» وبعدها «تقييد الالتماسات» ومن ثم تمسك بزجاجة عطر «فاشية» وترش على نفسها، وتقول بصوت يخلو من العواطف «بالنسبة لي أشم رائحة الديمقراطية».

وتكتب على الشاشة «يمين جديد».

وأثار هذا الفيديو غضب الكثيرين وحظي المقطع بنحو 161 ألف مشاهدة على «توتير».