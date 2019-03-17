تونس تسعى لتسلّم صهر بن علي من فرنسا

المصدر: تونس -أ ف ب

أعلنت تونس، اليوم، أنها تسعى لتسلّم صهر الرئيس التونسي السابق المخلوع زين العابدين بن علي، الذي تم اعتقاله في فرنسا، وهو مطلوب في بلاده بتهم احتيال.

وقال بيان لوزارة العدل تلقت فرانس برس نسخة منه ان مكتب "إنتربول تونس" أرسل اشعاراً إلى الوزارة يفيد بإلقاء السلطات الفرنسية الخميس القبض على بلحسن طرابلسي.

وذكر البيان أن طرابلسي يواجه 17 مذكرة اعتقال محلية، إضافة الى 43 مذكرة دولية.

ولم يصدر تأكيد رسمي لاعتقال طرابلسي في فرنسا، لكن مصدراً قريباً من التحقيق أفاد أنه اعتقل في جنوب البلاد في وقت سابق هذا الاسبوع لعلاقته بممارسات مالية مشبوهة، من دون إعطاء تفاصيل اضافية.

وترك رجل الاعمال الثري وشقيق ليلى زوجة بن علي تونس في يناير عام 2011 عندما أطاحت الثورة بزعيم البلاد المخضرم الذي فر الى السعودية.

وسافر طرابلسي مع عائلته بطائرة خاصة الى مونتريال، حيث طلب اللجوء السياسي، لكن كندا رفضت طلبه عام 2015، ثم اختفى فيما كانت السلطات الكندية تتحضر لترحيله بعد ذلك بعام.

وطرابلسي مطلوب في تونس، حيث يعتقد انه ترأس مجموعة اختلست أموالا حكومية.

وأفادت برقية دبلوماسية اميركية مسرّبة في يونيو 2008 ان بلحسن طرابلسي كان "صاحب السمعة الاكثر سوءا بين أفراد عائلة بن علي وتدور شائعات حول تورطه في مخططات فساد واسعة".

ونفي طرابلسي، الذي تشمل ممتلكاته شركة طيران وفنادق، هذه المزاعم ضده وقال انه بنى ثروته بنفسه كرجل اعمال ناجح.