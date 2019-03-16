ترامب يوقع أول فيتو في ولايته لتمويل الجدار الحدودي

المصدر: واشنطن - متابعات الإمارات اليوم

لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس، إلى الفيتو لتعطيل قرار تبناه الكونغرس، ورصد أموال عاجلة لتشييد جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب في المكتب البيضوي «الكونغرس حر في التصويت على هذا القرار ومن واجبي اللجوء إلى الفيتو».

وهي المرة الأولى يلجأ ترامب إلى الفيتو منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عامين.

وأضاف في إشارة إلى الهجرة غير الشرعية «الناس لا تستهويهم كلمة اجتياح ولكن تلك هي حقيقة الأمر».

ووجه الكونغرس الخميس صفعة إلى ترامب عبر تبنيه قرارا ضد حالة الطواريء التي أعلنها لتمويل الجدار الحدودي، وذلك بدعم 12 جمهوريا في مجلس الشيوخ.