صورة شرطي وسط المتظاهرين تصنع الحدث في الجزائر

المصدر: الجزائر - د ب أ

صنعت صورة لشرطي وسط المواطنين الذين تظاهروا، اليوم، احتجاجا على تمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحدث في وسائط التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وأظهرت صورة تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجلا يرتدي الزي الرسمي للشرطة الجزائرية وسط المتظاهرين بولاية بجاية شرقي الجزائر، رافعا لافتة مكتوب عليها «أنا مع صوت الشعب، لا تأجيل، لا تمديد، نريد رحيل النظام. الشرطة، الدرك، الجيش، أبناء الشعب خاوة، خاوة، سلمية، تحيا الجزائر».

ونزل مئات الآلاف من الجزائريين بعد صلاة الجمعة،اليوم، إلى الشوارع والساحات الكبرى بالعاصمة الجزائرية وأغلبية المدن الأخرى، رفضا لتمديد حكم الرئيس بوتفليقة، والمطالبة برحيل نظامه.