اعتصام في رام الله تضامناً مع الأسرى

المصدر: رام الله - وكالات

اعتصم العشرات من الفلسطينيين وشخصيات رسمية أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة برام الله، أمس، تضامناً مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وللتنديد بسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، ولمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، للالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالأسرى.

وقالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، إن الاحتلال اعتقل منذ العام 1967 أكثر من 16 ألف امرأة، حيث تعرضن لانتهاك صارخ في حقوقهن الإنسانية، مؤكدة أن 48 أسيرة مازلن يقبعن في سجن الدامون، بينهن 20 أماً.