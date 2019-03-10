الاحتلال يحتجز رعاة أغنام وناشطين

المصدر: القدس المحتلة - وفا

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أربعة رعاة أغنام فلسطينيين، خلال رعيهم الماشية في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال المنسق الميداني لمنطقة الأغوار بمحافظة طوباس، عمر فقها، إن قوات الاحتلال احتجزت أيضاً اثنين من المتضامنين من منظمة السلام الآن، بعدما قام المستوطنون بمطاردة الرعاة والناشطين، ثم تدخلت قوات الاحتلال واحتجزتهم. يذكر أن المستوطنين يطاردون رعاة الأغنام في المنطقة باستمرار، ويطردونهم من مراعيهم، ما دفع المتضامنين من المنظمات الحقوقية للوجود معهم، بهدف الحيلولة دون الاعتداء عليهم.